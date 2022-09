La minaccia del Cremlino: «Attenzione alle critiche, il confine della legalità è labile» (Di martedì 13 settembre 2022) In difensiva dopo l’offensiva di Kiev, Mosca prova a rilanciare la propria strategia prima di tutto mandando segnali interni e a livello internazionale. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Interfax, parlando delle prossime decisioni del Cremlino anche in ambito di mobilitazione dei riservisti, ha dato un avviso dai toni sinistri: «Fintanto che i punti di vista critici rimangono nell’ambito della legge sono pluralismo, ma il confine è molto labile e qui bisogna essere molto attenti», ha detto. Lo stesso portavoce ha poi specificato che non ci sarà la mobilitazione generale di tutti i riservisti, sebbene, come ha specificato il ministero della Difesa, sia in atto una «offensiva su tutti i fronti». I russi sono «sensibili» sull’operazione militare in Ucraina ed ... Leggi su open.online (Di martedì 13 settembre 2022) In difensiva dopo l’offensiva di Kiev, Mosca prova a rilanciare la propria strategia prima di tutto mandando segnali interni e a livello internazionale. Il portavoce delDmitry Peskov, citato dall’agenzia Interfax, parlando delle prossime decisioni delanche in ambito di mobilitazione dei riservisti, ha dato un avviso dai toni sinistri: «Fintanto che i punti di vista critici rimangono nell’ambitolegge sono pluralismo, ma ilè moltoe qui bisogna essere molto attenti», ha detto. Lo stesso portavoce ha poi specificato che non ci sarà la mobilitazione generale di tutti i riservisti, sebbene, come ha specificato il ministeroDifesa, sia in atto una «offensiva su tutti i fronti». I russi sono «sensibili» sull’operazione militare in Ucraina ed ...

