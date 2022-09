La guida essenziale per la tua barba (Di martedì 13 settembre 2022) La barba non smette di passare di moda. Sebbene in passato fosse vista come un segno di ribellione, e talvolta di essere “trasandato”, oggi non c'è uomo che non riesca a vivere senza un dettaglio grooming personalizzato sul volto. Il perché è semplice: una buona barba, più o meno incolta, cambia completamente i connotati del viso e rende sexy. Ma c'è barba e barba, con chiari codici di misura in base alla propria forma del viso e una precisa manutenzione. Qui le cinque barbe che saranno le più gettonate dell'autunno, e la guida di Gq su come mantenerle al meglio. La barba più popolare Viene soprannominata “barba dei tre giorni” perché è minimal ed elegante seppure un po' incolta. Praticissima, deve però avere una manutenzione maniacale. Va infatti fatta, come dice il ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 settembre 2022) Lanon smette di passare di moda. Sebbene in passato fosse vista come un segno di ribellione, e talvolta di essere “trasandato”, oggi non c'è uomo che non riesca a vivere senza un dettaglio grooming personalizzato sul volto. Il perché è semplice: una buona, più o meno incolta, cambia completamente i connotati del viso e rende sexy. Ma c'è, con chiari codici di misura in base alla propria forma del viso e una precisa manutenzione. Qui le cinque barbe che saranno le più gettonate dell'autunno, e ladi Gq su come mantenerle al meglio. Lapiù popolare Viene soprannominata “dei tre giorni” perché è minimal ed elegante seppure un po' incolta. Praticissima, deve però avere una manutenzione maniacale. Va infatti fatta, come dice il ...

