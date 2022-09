La giovane Anastasia muore al ritorno dalla discoteca | Il toccante tributo del rapper

(Di martedì 13 settembre 2022) Una tragedia terribile quella che si è consumata qualche sera fa ad Aci Castello, dove una ragazza di 25 anni,Curcuruto, ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Come riportato anche da Fanpage, laaveva passato la serata al Bellatrix Club di Catania prima di fare rientro a casa. Mentre percorreva la Statale 114 a bordo della sua Citroen C2, intorno alle 3:30,– che lavorava come cassiera in una pizzeria di Aci Castello – avrebbe perso il controllo del mezzo, terminando la sua corsa contro il muretto di cinta della strada che conduce all’ospedale Cannizzaro. La probabilità che lasia rimasta vittima di un colpo di sonno è molto probabile, visto anche l’orario in cui è avvenuto il tragico incidente. Sul luogo del sinistro sono subito accorsi i sanitari ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

