La Gazzetta su Kim | sembra che giochi da sempre nel Napoli | non c’è bisogno di rimpiangere Koulibaly

(Di martedì 13 settembre 2022) Sulladello Sport, Maurizio Nicita esalta Kim, il difensore che nelha preso il posto di. “E ora in Champions devono tutti fare i conti con the Monster. Che Kim Minjae fosse un buon difensore, lo si era capito dagli unanimi pareri degli addetti ai lavori. Però l’inserimento comportadei tempi tecnici, invece il coreanochedain questa squadra. Finora nessuna sbavatura con Amir Rrahmani, l’altro centrale, da tempo una certezza per Luciano Spalletti”. Spalletti ha spesoparole al miele per Kalidou, ma “non c’è motivo di guardarsi indietro”. “Ma ironia della sorte e di un pallone che gira imprevedibile e proprio per questo conserva il suo fascino, oggi uno dei totem dell’ultimo decennio ...

Soprattutto del coreano Minjae (nella foto) che si è mostrato subito leader in campo e fuori. La larga vittoria del Napoli ai danni del Liverpool per 4 - 1 in Champions League ha scatenato l'ironia dei social: ecco le reazioni e i meme più ... La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli soffermandosi su Kim Min-Jae. Il quotidiano ha elogiato il lavoro del difensore azzurro. L'elogio però si è esteso anche ad Alex Meret ... Il Napoli di Spalletti può contare su una solidità difensiva importante che fa ben sperare per il futuro. Il Napoli dopo il grandioso esordio contro il Liverpool affronterà domani i Rangers. La Gazzet ...