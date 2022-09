La decisione della Serie A dopo il caso Juventus-Salernitana: subito il fuorigioco semi-automatico (Di martedì 13 settembre 2022) Il Var è uno strumento eccezionale e nel corso degli ultimi anni è stato decisivo per limitare moltissimo gli errori arbitrali. Le polemiche sono comunque sempre dietro l’angolo e l’episodio di Juventus-Salernitana è stato decisivo per anticipare l’introduzione di un nuovo strumento. La gara dello Stadium è stata condizionata dall’errore in occasione del gol annullato alla squadra di Allegri, a tempo praticamente scaduto. I bianconeri sono stati capaci di ribaltare lo 0-2 del primo tempo (gol di Candreva e Piatek su rigore), nella ripresa sono arrivate le marcature di Bremer e Bonucci. Praticamente allo scadere il colpo vincente di Milik, annullato per una posizione di Bonucci considerata da fuorigioco. Il difensore non sembra ostacolare il portiere avversario, ma l’errore più grave è stato tecnico. Il Var non ha fornito le immagini ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 settembre 2022) Il Var è uno strumento eccezionale e nel corso degli ultimi anni è stato decisivo per limitare moltissimo gli errori arbitrali. Le polemiche sono comunque sempre dietro l’angolo e l’episodio diè stato decisivo per anticipare l’introduzione di un nuovo strumento. La gara dello Stadium è stata condizionata dall’errore in occasione del gol annullato alla squadra di Allegri, a tempo praticamente scaduto. I bianconeri sono stati capaci di ribaltare lo 0-2 del primo tempo (gol di Candreva e Piatek su rigore), nella ripresa sono arrivate le marcature di Bremer e Bonucci. Praticamente allo scadere il colpo vincente di Milik, annullato per una posizione di Bonucci considerata da. Il difensore non sembra ostacolare il portiere avversario, ma l’errore più grave è stato tecnico. Il Var non ha fornito le immagini ...

