La controffensiva ucraina offre un’opportunità all’Ue contro Putin

(Di martedì 13 settembre 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il presidente dell’, Volodymyr Zelensky, in cui si è parlato degli ultimi positivi sviluppi dellalanciata da Kiev e della situazione sul terreno. Anche con riguardo alla sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia, preoccupazione internazionale e parte del ricatto energetico chespingerà maggiormente adesso che è in difficoltà, come spiegato su queste colonne da Nona Mikhelidze (IAI). Draghi ha confermato a Zelensky il continuo sostegno da parte dell’Italia alle autorità e alla popolazione ucraine in tutti gli ambiti (e magari questa conferma racchiude anche rassicurazioni sul futuro post-elettorale). Pochi giorni fa, durante la visita a Kiev dei vertici del Copasir, a proposito di quel ...

ale_dibattista : Controffensiva Ucraina, nuovi invii di armi, Putin (e dopo Putin) PD di Letta, Movimento 5 Stelle di Conte, “agenda… - GiovaQuez : 31 agosto Conte: 'Sostegno all'Ucraina ma niente armi' 11 settembre Cerasa: 'Conte, oggi è orgoglioso della contro… - GiovaQuez : Le anime belle, e il rosicare malissimo del Gesù piastrato del putinismo italiano per la controffensiva ucraina. Qu… - sysmedia68 : RT @MarianoGiustino: Gli occupanti russi evacuano con urgenza le loro famiglie dalla #Crimea e dal sud #Ucraina Secondo alcune fonti,agenti… - RahiSadmann : RT @lucianocapone: Dice il generale ????? M??? (Fabio Mini nel nostro alfabeto) alla Festa del Fatto quotidiano che non c’è stata alcuna co… -

Praticamente nessuna personalità di rilievo ha chiesto le dimissioni del governo (con sparute eccezioni ) e anzi gli ambienti nazionalisti non criticano il regime per aver invaso l', ma perché ...Cosa sta cambiando vedi anche Oleksandr Syrskyi, chi è il generale dellaVincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa italiana, definisce ... Mosca risponde alla controffensiva ucraina con "attacchi su tutti i fronti" Prese opportunisticamente le temporanee distanze dal conflitto in Ucraina (come ‘propagandare’ l’invio di aiuti in armi mentre da noi le bollette ci stanno dissanguando) da parte dei vari leader impe ...Nelle ultime ore il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a chiedere una maggiore difesa aerea e un aumento generale delle forniture di armi agli alleati della Nato, mentre sul territorio i ...