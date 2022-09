La Commissione Europea ha rivisto gli obiettivi di Barcellona del 2002 in materia di asili nido e ha chiesto maggiori garanzie di un servizio efficiente e di qualità ...

Leggi su iodonna

(Di martedì 13 settembre 2022) I servizi per l’infanzia sono un importante tassello del welfare e dovrebbero essere accessibili a tutti coloro che ne hanno bisogno. Ma i posti disponibili sono pochi e i nidi privati hanno rette decisamente salate e questo va in aperto contrasto anche con le parole pronunciate dal presidente Mattarella nel suo discorso di insediamento, in cui diceva giustamente che «dignità è non dover essere costrette a scegliere tra lavoro e maternità». «Noi, madri di maschi, che cerchiamo di crescere figli migliori dei loro padri» ...