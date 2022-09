La clamorosa gaffe della candidata forzista Rita Dalla Chiesa, che scambia Molfetta per Giovinazzo (Di martedì 13 settembre 2022) La candidata alla Camera dei Deputati di Forza Italia Rita Dalla Chiesa, capolista per il proporzionale e per il collegio uninominale, si trova attualmente tra i comuni del collegio Bari-Molfetta (dove è candidata) per il suo tour elettorale. E, nelle ultime ore, ha fatto molto discutere uno scivolone “geografico” che l’ha vista protagonista e che non è sfuggito agli occhi attenti degli utenti social. Nel promuovere la sua candidatura sul web, infatti, la figlia del generale ucciso Dalla mafia ha commesso un grave errore scambiando Molfetta per Giovinazzo. Nello specifico, la giornalista ha pubblicato una foto di Molfetta scrivendo come descrizione: “Diario di una campagna elettorale in Puglia, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Laalla Camera dei Deputati di Forza Italia, capolista per il proporzionale e per il collegio uninominale, si trova attualmente tra i comuni del collegio Bari-(dove è) per il suo tour elettorale. E, nelle ultime ore, ha fatto molto discutere uno scivolone “geografico” che l’ha vista protagonista e che non è sfuggito agli occhi attenti degli utenti social. Nel promuovere la sua candidatura sul web, infatti, la figlia del generale uccisomafia ha commesso un grave errorendoper. Nello specifico, la giornalista ha pubblicato una foto discrivendo come descrizione: “Diario di una campagna elettorale in Puglia, ...

