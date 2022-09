Samira1577 : RT @AleGuerani: Pensate che, secondo quanto ammesso da Freato, collaboratore di Moro, dal '59 al '64 l'ambasciata USA gli consegnava 60 ml.… - giu33liana : @RaffaelePizzati ??Quindi Mohammed bib Salman è un sant'uomo e la CIA va creduta solo quando parla di Putin e di Xi Jinping? - SimoneSalazzari : RT @globalistIT: - globalistIT : - GFabrygherardi : RT @AleGuerani: Pensate che, secondo quanto ammesso da Freato, collaboratore di Moro, dal '59 al '64 l'ambasciata USA gli consegnava 60 ml.… -

Globalist.it

... dove parte del dibattito politico verte su sanzioni occidentali e postura verso Vladimir. L'informativa non indica specifici `target´ russi e comunque non è la prima volta che l'intelligence ...Esistono decine di rapporti dellae dello stesso Parlamento europeo che provano i legami economici tra l'apparato die i principali esponenti dell'estrema destra europea e italiana'. Il gas ... La Cia: da Putin 300 di dollari a partiti stranieri (anche in Europa) per una politica filo-russa A rivelarlo un alto funzionario dell'amministrazione Biden in una conference call il Dipartimento di Stato rendeva noto un cable inviato dal segretario di Stato Blinken a ambasciate Usa, Africa, Asia ...Il colloquio con la capolista della coalizione di centrosinistra in Emilia Romagna, già eurodeputata per il Partito moderato svedese. "Nel 2015 sono stata inserita in una black list del Cremlino. È un ...