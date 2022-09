Agenzia askanews

"L'fronteggia un gigantesco shock sui prezzi dell'energia. Che va ben oltre lo shock petrolifero degli anni '70". Lo ha affermato l'economista Paul, intervenendo al panel finale della ...Leggi Anche dal blog di Roberto Marchesi L'inflazione non è un grave pericolo: parola di. ... In Italia edinvece abbiamo visto che c'è una tolleranza incredibile su ogni tipo di ... Krugman: "In Europa shock energia peggiore che negli anni '70" Roma, 13 set. (askanews) - 'L'Europa fronteggia un gigantesco shock sui prezzi dell'energia. Che va ben oltre lo shock petrolifero degli anni ...Il 9 settembre si terrà una riunione durante la quale dovrebbero sorgere le linee di una politica energetica europea ...