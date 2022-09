Juventus U23-Padova oggi in tv: orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di martedì 13 settembre 2022) Il programma con l’orario e la diretta streaming di Juventus U23-Padova, match valido per la terza giornata della Serie C 2022/2023. Dopo la breve pausa estiva le squadre sono pronte a tornare in campo per un’altra emozionante stagione. Appuntamento oggi, martedì 13 settembre, alle ore 21. La partita sarà visibile in diretta streaming su ElevenSport. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Il programma con l’e ladiU23-, match valido per la terza giornata della. Dopo la breve pausa estiva le squadre sono pronte a tornare in campo per un’altra emozionante stagione. Appuntamento, martedì 13 settembre, alle ore 21. La partita sarà visibile insu ElevenSport. SportFace.

AiaSiena : SERIE C ????? AE Valerio Crezzini ? Juventus U23 - Padova Calcio ?? Martedì 13/09/2022 ore 21:00 ?? AA1 Giacomo Monaco… - TUTTOJUVE_COM : Padova, Dezi: 'Il mister ha detto che sono il rigorista, testa alla Juve Next Gen' - junews24com : Prestiti Juve 2022/23: weekend deludente per i giovani bianconeri - junews24com : Prestiti Juve 2022/23: weekend deludente per i giovani bianconeri - - AndreaInterNews : La Juventus ha sbagliato tutto quando ha scelto di non dare fiducia a Sarri (lontano dallo 'stile' richiesto, ci st… -