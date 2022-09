Juventus, sorpresa per Allegri: annuncio improvviso in diretta tv (Di martedì 13 settembre 2022) In un’intervista un ex calciat ore della Juventus ha difeso pubblicamente Max Allegri dalle tantissime critiche piovutegli addosso La partita con la Salernitana, evidentemente condizionata dal caso relativo al gol annullato a Milik per un fuorigioco di Bonucci poi sconfessato da immagini successive alla gara (con AIA e Lega che ora pensano ad una svolta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 13 settembre 2022) In un’intervista un ex calciat ore dellaha difeso pubblicamente Maxdalle tantissime critiche piovutegli addosso La partita con la Salernitana, evidentemente condizionata dal caso relativo al gol annullato a Milik per un fuorigioco di Bonucci poi sconfessato da immagini successive alla gara (con AIA e Lega che ora pensano ad una svolta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

pisto_gol : La mia griglia di partenza per il campionato 22/23: 1^Fila Napoli-Milan 2^Fila Juventus-Inter 3^Fila Atalanta-Lazio Sorpresa Udinese ?? - Giovann14793883 : RT @la_patrizia_: Milik era il 9 che la Juventus voleva per far da spalla a Ronaldo. Tutti se lo dimenticano. È un 9 maturo molto bravo d… - la_patrizia_ : Milik era il 9 che la Juventus voleva per far da spalla a Ronaldo. Tutti se lo dimenticano. È un 9 maturo molto b… - MarteSportLive : Amoruso a MSL: 'Livello della #serieA equilibrato, #Napoli cresciuto tanto, Juventus e Inter sono in ritardo, speci… - DiarkosE : RT @AlbertoGalimb: A Treviglio Libri, tra volumi e bancarelle, passione per la cultura e desiderio di dialogo, incontro a sorpresa @civati,… -