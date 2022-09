Juventus, Sky: “Gli infortuni preoccupano Allegri” (Di martedì 13 settembre 2022) Juventus Allegri- La Juventus ha svolto stamattina un’intensa sessione di allenamento, in vista della gara di domani, contro il Benfica. La Juventus ha svolto intera seduta di allenamento stamane alla Continassa, in vista della seconda gara in Champions League. Domani, i Bianconeri sfideranno il Benfica di Rui Costa, che hanno battuto alla prima il Maccabi Haifa. Nelle ultime ore però, Allegri dovrà vedersela con i vari infortuni subiti dai suoi giocatori. L’infermeria continua ad essere piena, ma domani sera potrebbe tornare tra i convocati Angel Di Maria. Il fantasista argentino ha quasi smaltito del tutto il fastidio all’adduttore che aveva accusato contro la Fiorentina, tanto che ci sono chances anche di vederlo nuovamente in campo per uno spezzone di gara. Discorso diverso invece ... Leggi su seriea24 (Di martedì 13 settembre 2022)- Laha svolto stamattina un’intensa sessione di allenamento, in vista della gara di domani, contro il Benfica. Laha svolto intera seduta di allenamento stamane alla Continassa, in vista della seconda gara in Champions League. Domani, i Bianconeri sfideranno il Benfica di Rui Costa, che hanno battuto alla prima il Maccabi Haifa. Nelle ultime ore però,dovrà vedersela con i varisubiti dai suoi giocatori. L’infermeria continua ad essere piena, ma domani sera potrebbe tornare tra i convocati Angel Di Maria. Il fantasista argentino ha quasi smaltito del tutto il fastidio all’adduttore che aveva accusato contro la Fiorentina, tanto che ci sono chances anche di vederlo nuovamente in campo per uno spezzone di gara. Discorso diverso invece ...

