Juventus-Salernitana, immagini assenti: Marcenaro e Banti non verranno fermati (Di martedì 13 settembre 2022) Il finale burrascoso di Juventus-Salernitana farà ancora discutere per diverso tempo, ma da parte della classe arbitrale il fatto è stato liquidato come un errore dovuto alla mancanza di immagini al Var. Questo è anche il motivo per cui Marcenaro e Banti, rispettivamente arbitro e responsabile Var della partita dell’Allianz Stadium, non verranno fermati. Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, il designatore arbitrale Rocchi riconosce che l’errore è dovuto alla mancanza dei frame giusti per valutare l’episodio, e quindi di fatto non si può nemmeno considerare un errore vero e proprio. La mancanza di immagini viene poi “giustificata” per l’appeal assegnato alla partita, fatta rientrare nella Categoria C. Questo vuol dire l’utilizzo di 12 ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Il finale burrascoso difarà ancora discutere per diverso tempo, ma da parte della classe arbitrale il fatto è stato liquidato come un errore dovuto alla mancanza dial Var. Questo è anche il motivo per cui, rispettivamente arbitro e responsabile Var della partita dell’Allianz Stadium, non. Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, il designatore arbitrale Rocchi riconosce che l’errore è dovuto alla mancanza dei frame giusti per valutare l’episodio, e quindi di fatto non si può nemmeno considerare un errore vero e proprio. La mancanza diviene poi “giustificata” per l’appeal assegnato alla partita, fatta rientrare nella Categoria C. Questo vuol dire l’utilizzo di 12 ...

GoalItalia : Caso Juventus-Salernitana: il VAR non aveva a disposizione le immagini di Candreva che teneva in gioco Bonucci in o… - AIA_it : La nota dell'#AIA sull'episodio relativo alla partita Juventus-Salernitana. Leggi la news: - GoalItalia : ??? SPEAKER'S CORNER ??? All'Allianz Stadium una delle pagine più nere dall'introduzione del VAR ??… - r_campix : RT @Ugo2975: @pisto_gol Nessuno si e fatto la domanda ma perché una squadra come la Juventus con l'allenatore più pagato della serie A e il… - m3rygn4gnus : RT @mocciosvs: vinciamo un mondiale di pallavolo dopo 24 anni, battiamo una delle nazionali di basket più forti al mondo e mezza pagina del… -