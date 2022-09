Juventus-Salernitana, Gazzetta: “Serie A anticipa i tempi, fuorigioco semiautomatico ad ottobre” (Di martedì 13 settembre 2022) La classe arbitrale corre ai ripari dopo l’incredibile errore in Juventus-Salernitana, dove le immagini del Var si sono dimenticate di Candreva nel valutare l’episodio del 3-2 bianconero, poi annullato. La tecnologia sembrava poter porre delle certezze ad almeno due casistiche importanti, ovvero il fuorigioco, con il var, e i gol-non-gol, con la Goal Line Technology. Nella speranza che il secondo non fallisca mai (cosa in realtà già successa in Inghilterra), l’episodio dell’Allianz Stadium ha svelato che nemmeno il var è infallibile. Ecco quindi che, come riporta La Gazzetta dello Sport, si pensa ad accelerare i tempi per l’introduzione del fuorigioco semiautomatico in Serie A. La volontà è di partire già ad ottobre, quindi anche ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) La classe arbitrale corre ai ripari dopo l’incredibile errore in, dove le immagini del Var si sono dimenticate di Candreva nel valutare l’episodio del 3-2 bianconero, poi annullato. La tecnologia sembrava poter porre delle certezze ad almeno due casistiche importanti, ovvero il, con il var, e i gol-non-gol, con la Goal Line Technology. Nella speranza che il secondo non fallisca mai (cosa in realtà già successa in Inghilterra), l’episodio dell’Allianz Stadium ha svelato che nemmeno il var è infallibile. Ecco quindi che, come riporta Ladello Sport, si pensa ad accelerare iper l’introduzione delinA. La volontà è di partire già ad, quindi anche ...

