Juventus-Salernitana: Betclic rimborsa le puntate su Milik marcatore (Di martedì 13 settembre 2022) Betclic ha deciso di rimborsare l'intera somma giocata dai clienti che avevano puntato sul gol di Milik. Gli strascichi di Juventus-Salernitana 2-2 continuano a riecheggiare. La rete, ingiustamente annullata a recupero inoltrato per il fuorigioco di Leonardo Bonucci, non ha soltanto negato il successo alla formazione di Massimiliano Allegri, ma anche una vincita a tanti giocatori che avevano deciso di puntare su un gol del centravanti polacco. A fronte di questa erronea chiamata da parte dell'arbitro Marcenaro, e del duo al Var Banti-Meli, la gara è terminata 2-2 tra enormi polemiche. SportFace.

