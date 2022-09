Juventus-Salernitana, AIA spiega i motivi del caos VAR (Di martedì 13 settembre 2022) In una giornata davvero turbolenta a livello arbitrale (si sono lamentate Hellas Verona, Sampdoria, Lecce e Fiorentina), il fatto più eclatante è arrivato nella sfida serale della domenica di Serie A. Durante la sfida dell’Allianz Stadium (terminata 2-2 con rimonta dei bianconeri sui granata) è stato annullato un gol per fuorigioco a Milik che, guardando bene le immagini, sembra essere tenuto in gioco da Candreva. L’errore in Juventus-Salernitana è stato commentato direttamente dall’AIA che ha provato a far luce su quanto accaduto negli ultimissimi, concitati, minuti di gioco di Torino. caos Var durante Juventus-Salernitana, l’AIA cerca di spiegare cosa è successo Ecco le righe che hanno composto il comunicato ufficiale emesso dall’AIA (Associazione italiana arbitri) dopo il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 settembre 2022) In una giornata davvero turbolenta a livello arbitrale (si sono lamentate Hellas Verona, Sampdoria, Lecce e Fiorentina), il fatto più eclatante è arrivato nella sfida serale della domenica di Serie A. Durante la sfida dell’Allianz Stadium (terminata 2-2 con rimonta dei bianconeri sui granata) è stato annullato un gol per fuorigioco a Milik che, guardando bene le immagini, sembra essere tenuto in gioco da Candreva. L’errore inè stato commentato direttamente dall’AIA che ha provato a far luce su quanto accaduto negli ultimissimi, concitati, minuti di gioco di Torino.Var durante, l’AIA cerca dire cosa è successo Ecco le righe che hanno composto il comunicato ufficiale emesso dall’AIA (Associazione italiana arbitri) dopo il ...

