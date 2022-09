Juventus, la risposta di Fagioli allarma Allegri: il nuovo retroscena (Di martedì 13 settembre 2022) Fagioli e nuovi punti interrogativi: il centrocampista bianconero, subentrato in campo nel corso della ripresa durante Juventus-Salernitana, non ha convinto totalmente sotto alcuni punti di vista Largo ai giovani, ma serve e servirà concretezza e personalità. E’ sempre stato questo il messaggio di Allegri nel corso delle precedenti conferenze stampa e inizio di stagione. Analizzando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 13 settembre 2022)e nuovi punti interrogativi: il centrocampista bianconero, subentrato in campo nel corso della ripresa durante-Salernitana, non ha convinto totalmente sotto alcuni punti di vista Largo ai giovani, ma serve e servirà concretezza e personalità. E’ sempre stato questo il messaggio dinel corso delle precedenti conferenze stampa e inizio di stagione. Analizzando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

