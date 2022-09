Juventus | da Di Maria a Szczesny | le ultime sugli infortunati in vista del Benfica

(Di martedì 13 settembre 2022) Indel match di Champions League contro il, l’allenatore dellaAllegri potrebbe recuperare qualche infortunato L’allenatore dellaMassimiliano Allegri è costretto ancora a fare i conti con qualche assenza forzata indel match contro il, vero e proprio snodo cruciale del cammino in Champions League dei bianconeri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Diviaggia verso la convocazione che diventerà certezza se non sentirà dolore. Meno fiducia invece sul recupero di, Locatelli e Rabiot: lo scenario più probabile è che non saranno convocati. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

