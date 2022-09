Juventus, Bremer gelato: la sentenza del dirigente spiazza (Di martedì 13 settembre 2022) La Juventus si sta preparando al meglio per affrontare la seconda sfida di Champions League, prevista per domani. Nel frattempo è arrivata anche una sentenza. La Juventus, dopo il caos avvenuto specialmente nel finale di gara contro la Salernitana in campionato, è chiamata subito a ripartire. La Champions League, e con essa il Benfica, la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 13 settembre 2022) Lasi sta preparando al meglio per affrontare la seconda sfida di Champions League, prevista per domani. Nel frattempo è arrivata anche una. La, dopo il caos avvenuto specialmente nel finale di gara contro la Salernitana in campionato, è chiamata subito a ripartire. La Champions League, e con essa il Benfica, la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

juventusfc : Il primo goal di Gleison Bremer con la maglia della Juventus ?????? - GOAL_ID : Selamat pagi Juventini ?? What a night for Juventus! ?? FT: Juve 2-2 Salernitana 18' Candreva ?? 45+5' Piatek ?? 81… - GiovaAlbanese : #Juventus in campo così ? ?? Perin; Cuadrado, Bremer, Bonucci, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Kea… - ZonaBianconeri : RT @serieAnews_com: ???? #Juventus, il giudizio di #Petrachi è netto ?? Secondo l'ex ds giallorosso c'è un difensore più forte di #Bremer i… - serieAnews_com : ???? #Juventus, il giudizio di #Petrachi è netto ?? Secondo l'ex ds giallorosso c'è un difensore più forte di… -