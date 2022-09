Juventus-Benfica, rivedi la conferenza di Allegri: Champions League 2022/2023 (VIDEO) (Di martedì 13 settembre 2022) Il VIDEO con la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Benfica, seconda gara della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023. Dall’infermeria arrivano buone notizie. Di Maria è recuperato anche se c’è indecisione su un suo possibile impiego dall’inizio. Bisogna assolutamente vincere per non ritrovarsi in una brutta situazione nel girone ed il Benfica è un avversario tosto e molto esperto a livello europeo. La squadra è apparsa molto agitata e discontinua nelle ultime prestazioni ma il tecnico toscano non fa particolari drammi. E’ contento di tutta la squadra ed in particolare del lavoro che sta facendo Vlahovic. Infine c’è anche spazio per un commento sul match di domenica sera ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Ilcon lastampa di Massimilianoalla vigilia di, seconda gara della fase a gironi della UEFA. Dall’infermeria arrivano buone notizie. Di Maria è recuperato anche se c’è indecisione su un suo possibile impiego dall’inizio. Bisogna assolutamente vincere per non ritrovarsi in una brutta situazione nel girone ed ilè un avversario tosto e molto esperto a livello europeo. La squadra è apparsa molto agitata e discontinua nelle ultime prestazioni ma il tecnico toscano non fa particolari drammi. E’ contento di tutta la squadra ed in particolare del lavoro che sta facendo Vlahovic. Infine c’è anche spazio per un commento sul match di domenica sera ...

