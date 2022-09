Juventus-Benfica, Joao Mario: “Domani giochiamo contro un gigante d’Europa” (Di martedì 13 settembre 2022) Il centrocampista del Benfica, Joao Mario, ha parlato alla viglia del match di Domani contro la Juventus. Ecco le sue parole: “Dobbiamo mantenere un grande livello per andare avanti in Champions. Ai miei compagni non devo dire niente, tutti conoscono la Juventus. Da quando sono arrivato qui era la squadra più forte, tutti lo conoscono, ha grandi giocatori, non devo dire niente. Sappiamo bene la dimensione della Juventus, so cosa significhi questo club. giochiamo contro un gigante in Europa, non penso che il momento delle due squadre possa fare la differenza. Però la motivazione è fortissima”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Il centrocampista del, ha parlato alla viglia del match dila. Ecco le sue parole: “Dobbiamo mantenere un grande livello per andare avanti in Champions. Ai miei compagni non devo dire niente, tutti conoscono la. Da quando sono arrivato qui era la squadra più forte, tutti lo conoscono, ha grandi giocatori, non devo dire niente. Sappiamo bene la dimensione della, so cosa significhi questo club.unin Europa, non penso che il momento delle due squadre possa fare la differenza. Però la motivazione è fortissima”. SportFace.

GiovaAlbanese : Qui Continassa: allenamento differenziato sul campo per #Szczesny e lavoro parzialmente in gruppo per #DiMaria, che… - juventusfc : Termina qui la conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Benfica. A breve, su - forumJuventus : (TS) 'La Juventus fa spazio a Milik: arrivato da gregario ha già convinto tutti e con il Benfica è pronto a prender… - ematr_86 : @ilgladiatore36 @Italbasket 14.00-16.00 JUVENTUS vs BENFICA (#UYL) UEFA-TV 15.00-19.40 TENNIS M CROATIA vs ITA… - ZonaBianconeri : RT @skillandbet: ?? Juventus - Benfica ? ? #Pronostici Vincenti ?? Formazioni ?? Come Vederla in TV ? Quote Più Alte ?? Bonus #Scommesse Gra… -