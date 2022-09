Juventus-Benfica, Allegri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di martedì 13 settembre 2022) La Juventus, dopo gli alti e bassi in campionato, vuole tornare a sorridere contro il Benfica nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di martedì 13 settembre alle ore 14:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) La, dopo gli alti e bassi in campionato, vuole tornare a sorridere contro ilnel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023. Il tecnico bianconero Massimilianoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di martedì 13 settembre alle ore 14:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

GiovaAlbanese : Qui Continassa: allenamento differenziato sul campo per #Szczesny e lavoro parzialmente in gruppo per #DiMaria, che… - DiMarzio : #Juventus, squadra al lavoro per il match di #ChampionsLeague contro il #Benfica: le condizioni di #DiMaria e… - forumJuventus : (TS) 'La Juventus fa spazio a Milik: arrivato da gregario ha già convinto tutti e con il Benfica è pronto a prender… - CalcioNews24 : #DiMaria in gruppo, diverse le assenze in casa #Juventus ?? - underoverbets : RT @infobetting: Juventus-Benfica (Champions League, 14 settembre ore 21:00): formazioni, quote, pronostici -