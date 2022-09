Juventus-Benfica, Allegri: “Dispiaciuto per domenica. Di Maria? E’ recuperato” (Di martedì 13 settembre 2022) Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia di Juventus-Benfica, seconda gara della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023. Queste le considerazioni del tecnico bianconero, partito dalla situazione infermeria: “Abbiamo recuperato Di Maria, non so se però lo schiererò dall’inizio. Szczesny forse potrà essere a disposizione, Alex Sandro ha avuto un problema all’adduttore e valuteremo per Monza. Rabiot e Locatelli sono out”. Sugli avversari: “Il Benfica ha una storia europea importante, abituata a giocare queste partite. Sono una squadra aggressiva, che arriva da 11 vittorie. Domani non è decisiva, ma importante. Dovremo giocare da squadra, compatti e non dovremo avere amnesie. Formazione? Ho un dubbio anche a centrocampo, domani deciderò. Stiamo bene e stiamo recuperando ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Massimilianoha parlato alla vigilia di, seconda gara della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023. Queste le considerazioni del tecnico bianconero, partito dalla situazione infermeria: “AbbiamoDi, non so se però lo schiererò dall’inizio. Szczesny forse potrà essere a disposizione, Alex Sandro ha avuto un problema all’adduttore e valuteremo per Monza. Rabiot e Locatelli sono out”. Sugli avversari: “Ilha una storia europea importante, abituata a giocare queste partite. Sono una squadra aggressiva, che arriva da 11 vittorie. Domani non è decisiva, ma importante. Dovremo giocare da squadra, compatti e non dovremo avere amnesie. Formazione? Ho un dubbio anche a centrocampo, domani deciderò. Stiamo bene e stiamo recuperando ...

