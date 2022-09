Juve-Salernitana, il tifoso Ezio Greggio scatenato: 'VAR = Video Arbitri Ridicoli' (Di martedì 13 settembre 2022) Il conduttore e comico Ezio Greggio, noto tifoso della Juventus, si scaglia contro l’utilizzo del Var dopo l'errore nel match contro... Leggi su calciomercato (Di martedì 13 settembre 2022) Il conduttore e comico, notodellantus, si scaglia contro l’utilizzo del Var dopo l'errore nel match contro...

TuttoMercatoWeb : Polemiche Juve? Legale Salernitana: 'Manca un rigore su Piatek, ma noi abbiamo un altro stile' - _Morik92_ : La mia chiacchierata con l'ex arbitro Ezio #Morina: 'Partita falsata, #Marcenaro non ammetterà mai l'errore. Da Cal… - marattin : Per una volta non faccio il tifoso della Juve, ma il semplice appassionato di sport. E vi chiedo: leggendo questo c… - cifra73 : ?????????????????? Addirittura il presidente ?????????????????? - coldpatrix : RT @VerFilippo: #Gravina su Juve-Salernitana: “Se un episodio così dopo sei giornate di campionato deve far urlare allo scandalo... Diamoci… -