Juve-Salernitana, il lato oscuro: la partita allo Stadium si è giocata con meno telecamere (Di martedì 13 settembre 2022) Non c'è l'immagine di Candreva vicino alla bandierina e la Var cancella la rete del 3-2 del bianconero Milik.

TuttoMercatoWeb : Polemiche Juve? Legale Salernitana: 'Manca un rigore su Piatek, ma noi abbiamo un altro stile' - _Morik92_ : La mia chiacchierata con l'ex arbitro Ezio #Morina: 'Partita falsata, #Marcenaro non ammetterà mai l'errore. Da Cal… - Agenzia_Ansa : La squadra arbitrale addetta alla Var per Juve-Salernitana non aveva a disposizione l'immagine a campo aperto in cu… - Grassi81 : RT @Cosma74: @MarcoBellinazzo @juventusfc Bellinazzo. Intanto la Juve ha già 40 milioni in più per la qualificazione chiampions di due anni… - raffa_valletta : RT @FutboIOOC: juve salernitana 2-2 -