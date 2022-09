Juve, le scelte di Allegri anti-Benfica: Di Maria c’è ma va in panchina, sarà 3-5-2 con Vlahovic e Milik in attacco | Primapagina (Di martedì 13 settembre 2022) 2022-09-13 22:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Intanto Angel Di Maria c’è. Ed è già una bella notizia per Max Allegri, che nel frattempo ha perso pure Alex Sandro e non ha recuperato né Manuel Locatelli né Adrien Rabiot. Intanto Di Maria c’è, ma salvo cambi di programma partirà dalla panchina, perché i precedenti non sono stati confortanti e nuove forzature non sembrano essere troppo gradite nemmeno al giocatore: ma poterlo utilizzare a partita in corso è già qualcosa di buono per Allegri, costretto ad affrontare la partita con il Benfica con il piglio di chi non può comunque sbagliare. Il contesto poi è quello che è, il disastro Var del match con la Salernitana da un lato ha ... Leggi su justcalcio (Di martedì 13 settembre 2022) 2022-09-13 22:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Intanto Angel Dic’è. Ed è già una bella notizia per Max, che nel frattempo ha perso pure Alex Sandro e non ha recuperato né Manuel Locatelli né Adrien Rabiot. Intanto Dic’è, ma salvo cambi di programma partirà dalla, perché i precedenti non sono stati conforte nuove forzature non sembrano essere troppo gradite nemmeno al giocatore: ma poterlo utilizzare a partita in corso è già qualcosa di buono per, costretto ad affrontare la partita con ilcon il piglio di chi non può comunque sbagliare. Il contesto poi è quello che è, il disastro Var del match con la Salernitana da un lato ha ...

junews24com : Juve Benfica, chi in attacco? Allegri verso questa soluzione - - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Juve, le scelte di #Allegri anti-#Benfica: #DiMaria c'è ma va in panchina, sarà 3-5-2 con #Vlahovic e #Milik in attacco http… - sportli26181512 : Juve, le scelte di Allegri anti-Benfica: Di Maria c'è ma va in panchina, sarà 3-5-2 con Vlahovic e Milik in attacco… - cmdotcom : #Juve, le scelte di #Allegri anti-#Benfica: #DiMaria c'è ma va in panchina, sarà 3-5-2 con #Vlahovic e #Milik in at… - junews24com : Probabili formazioni Juve Benfica: Schmidt prova a sorprendere Allegri - -