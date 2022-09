Julia Garner conquista il terzo Emmy per Ozark: "Grazie per aver scritto Ruth, ha cambiato la mia vita" (Di martedì 13 settembre 2022) Julia Garner conquista il terzo Emmy come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica per l'acclamato show Netflix Ozark. Julia Garner ha conquistato il terzo Emmy come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica Grazie al ruolo di Ruth nella serie Netflix Ozark. In precedenza l'attrice aveva ottenuto il riconoscimento nel 2019 e di nuovo nel 2020. "Prima di tutto, voglio ringraziare la Television Academy", ha detto ancora sorpresa dalla sua vittoria. "Voglio ringraziare tutti in Netflix e MRC. Voglio ringraziare il nostro showrunner Chris Mundy e tutti gli sceneggiatori nella writer's room. Grazie per ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 settembre 2022)ilcome miglior attrice non protagonista in una serie drammatica per l'acclamato show Netflixhato ilcome miglior attrice non protagonista in una serie drammaticaal ruolo dinella serie Netflix. In precedenza l'attrice aveva ottenuto il riconoscimento nel 2019 e di nuovo nel 2020. "Prima di tutto, voglio ringraziare la Television Academy", ha detto ancora sorpresa dalla sua vittoria. "Voglio ringraziare tutti in Netflix e MRC. Voglio ringraziare il nostro showrunner Chris Mundy e tutti gli sceneggiatori nella writer's room.per ...

