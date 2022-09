Jacob Elordi diventa Elvis Presley nel nuovo film di Sofia Coppola sulla storia d’amore con Priscilla (Di martedì 13 settembre 2022) Jacob Elordi sarà Elvis Presley ne biopic di Sofia Coppola, Priscilla. storia della storia d’amore del re del rock con Priscilla Presley, basato sulla sua autobiografia. Chissà cosa ne pensa l’ex fidanzata Kaia Gerber di questa scelta… Foto Ansa Dalla East Highland High School di Euphoria alla tenuta di Graceland a Memphis: un viaggio che vale una carriera. Jacob Elordi, idolo di milioni di fan in giro per il mondo grazie al ruolo di Nate Jacobs nella serie Hbo, ha accettato una sfida non da poco: interpretare Elvis Presley nel prossimo film di Sofia ... Leggi su amica (Di martedì 13 settembre 2022)saràne biopic didellad’amore del re del rock con, basatosua autobiografia. Chissà cosa ne pensa l’ex fidanzata Kaia Gerber di questa scelta… Foto Ansa Dalla East Highland High School di Euphoria alla tenuta di Graceland a Memphis: un viaggio che vale una carriera., idolo di milioni di fan in giro per il mondo grazie al ruolo di Nates nella serie Hbo, ha accettato una sfida non da poco: interpretarenel prossimodi...

Variety : Jacob Elordi to Play Elvis, Cailee Spaeny Is Priscilla Presley in Sofia Coppola’s Film ‘Priscilla’ - USSportsNew2021 : Jacob Elordi to play Elvis in Sofia Coppola's Priscilla - BollywoodTapri : Priscilla: Jacob Elordi to play Elvis Presley in the Priscilla Presley biopic from Sofia Coppola #BollywoodTapri… - brancowitz : RT @HYPEBEAST: Jacob Elordi Cast as Elvis Presley in Sofia Coppola and A24's 'Priscilla' - HYPEBEAST : Jacob Elordi Cast as Elvis Presley in Sofia Coppola and A24's 'Priscilla' -