"Italia tra garanti della sicurezza di Kiev": la bozza del cessate il fuoco (Di martedì 13 settembre 2022) La presidenza ucraina ha pubblicato sul suo sito una nuova bozza delle garanzie di sicurezza che intende richiedere a garanzia di un futuro possibile cessate il fuoco con la Russia, tornando a indicare una lista di Paesi garanti tra cui alcuni... Leggi su today (Di martedì 13 settembre 2022) La presidenza ucraina ha pubblicato sul suo sito una nuovadelle garanzie diche intende richiedere a garanzia di un futuro possibileilcon la Russia, tornando a indicare una lista di Paesitra cui alcuni...

Ettore_Rosato : Oggi giornata intensa tra Ercolano, Portici, Torre Del Greco, Pompei. Tanti incontri per raccontarci, per racconta… - EnricoLetta : A proposito di ieri, ecco il confronto tra i programmi per l'ambiente e il clima del Pd e della coalizione guidata… - Confindustria : “In Italia, anche nelle fasi di ripresa economica, non superiamo la soglia del 60% di occupati tra 15 e 64 anni. I… - quarta_the_flow : @Skyder99Hd @ThamayJ @Jacopo2111 @FabRavezzani No, un muro ha una capacità logica infinitamente superiore rispetto… - danieledv79 : RT @PillaPaladini: In tutte le democrazie degne di questo nome si fanno i confronti tra candidati, in italia ci sono quattro coalizioni, mi… -