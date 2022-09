Italia-Polonia volley femminile, amichevole oggi: orario, programma, tv, streaming (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo la sconfitta subita ieri da parte della Turchia, la Nazionale Italiana femminile di volley scende nuovamente in campo oggi per il secondo match amichevole del DHL Test Match Tournament contro la Polonia. L’incontro di ieri ha mostrato che per le azzurre guidate dal CT Davide Mazzanti c’è ancora del lavoro da fare prima del 23 settembre, giorno in cui inizieranno i Campionati del Mondo ospitati da Paesi Bassi e Polonia. Paola Egonu e compagne sono dunque chiamate ad una reazione oggi contro una nazionale polacca che, seppur inferiore sulla carta, può presentare diverse insidie e rivelarsi un test importante. La cornice è sempre quella del Palavesuvio di Napoli, fischio d’inizio previsto alle 20:00. Di seguito il programma e le ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022) Dopo la sconfitta subita ieri da parte della Turchia, la Nazionalenadiscende nuovamente in campoper il secondo matchdel DHL Test Match Tournament contro la. L’incontro di ieri ha mostrato che per le azzurre guidate dal CT Davide Mazzanti c’è ancora del lavoro da fare prima del 23 settembre, giorno in cui inizieranno i Campionati del Mondo ospitati da Paesi Bassi e. Paola Egonu e compagne sono dunque chiamate ad una reazionecontro una nazionale polacca che, seppur inferiore sulla carta, può presentare diverse insidie e rivelarsi un test importante. La cornice è sempre quella del Palavesuvio di Napoli, fischio d’inizio previsto alle 20:00. Di seguito ile le ...

Federvolley : ?????????????????? ?????? ??????????, ???????????????? ?????? ??????????, ???????????????? ?????? ?????????? TUTTO VERO, L'ITALIA E' CAMPIONE! #ItaliaPolonia ????????… - CB_Ignoranza : L'ITALIA È CAMPIONE DEL MONDO PER LA QUARTA VOLTA Dopo 24 anni, l'Italvolley maschile torna ad alzare il trofeo ir… - SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY L'ITALIA È CAMPIONE DEL MONDO Polonia sconfitta 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20) ??… - Loredan14024493 : RT @Eurosport_IT: L'Italia in meno di un anno: ? Campioni d'Europa ? Campioni del Mondo (Sempre in Polonia, a Katowice) - cambareri_carla : RT @ItaliaTeam_it: ???????????????? ?????? ??????????! ?? Tripudio #ItaliaTeam a Katowice, l’Italia supera la Polonia 3-1! #MWCH2022 | @Federvolley https:… -