Italia Oggi: Sky, senza Serie A ha perso solo 500mila abbonati. Ma il bilancio è a meno 719 milioni (Di martedì 13 settembre 2022) Il bilancio Sky per il 2021 segna un rosso di 719 milioni ma non c’è tracollo degli ascolti, anche senza la Serie A. Lo scrive Italia Oggi. “Sky Italia ha chiuso l’esercizio 2020 con perdite per 690 milioni di euro, il 2021 si è concluso con un rosso di 719 milioni, e pure il 2022, come spiegano gli amministratori, «porterà alla generazione di perdite»”. Ma la situazione non è nera come sembra. “Innanzitutto Sky Italia è riuscita a portare a casa ricavi pari a 2,613 miliardi di euro nel 2021, un calo del 9,5%, tutto sommato contenuto, rispetto al 2020 quando l’emittente era il player principale della Serie A. E il patrimonio netto rimane positivo per 773 milioni, dopo la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 settembre 2022) IlSky per il 2021 segna un rosso di 719ma non c’è tracollo degli ascolti, anchelaA. Lo scrive. “Skyha chiuso l’esercizio 2020 con perdite per 690di euro, il 2021 si è concluso con un rosso di 719, e pure il 2022, come spiegano gli amministratori, «porterà alla generazione di perdite»”. Ma la situazione non è nera come sembra. “Innanzitutto Skyè riuscita a portare a casa ricavi pari a 2,613 miliardi di euro nel 2021, un calo del 9,5%, tutto sommato contenuto, rispetto al 2020 quando l’emittente era il player principale dellaA. E il patrimonio netto rimane positivo per 773, dopo la ...

