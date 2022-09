Italia-Francia domani in tv: orario e diretta streaming quarti di finale Europei 2022 basket (Di martedì 13 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Italia-Francia, match valido per i quarti di finale degli Europei di basket 2022. Dopo la grandissima e per certi versi inattesa vittoria contro la Serbia, gli uomini del ct Pozzecco sfideranno i transalpini, che agli ottavi avevano eliminato la Turchia con un solo punto di vantaggio. La palla a due della partita è prevista per mercoledì 14 settembre alle ore 17:15; la sfida verrà trasmessa in diretta su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà una diretta testuale aggiornata. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido per idideglidi. Dopo la grandissima e per certi versi inattesa vittoria contro la Serbia, gli uomini del ct Pozzecco sfideranno i transalpini, che agli ottavi avevano eliminato la Turchia con un solo punto di vantaggio. La palla a due della partita è prevista per mercoledì 14 settembre alle ore 17:15; la sfida verrà trasmessa insu Sky Sport, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà unatestuale aggiornata. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SportFace.

