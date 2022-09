Italia-Francia basket in tv: su che canale vederla, orario, programma quarti di finale Europei 2022 (Di martedì 13 settembre 2022) Si avvicina il momento del quarto quarto di finale europeo di fila dell’Italia. Dopo Slovenia 2013, Francia 2015 e Turchia 2017, stavolta gli azzurri sono in Germania e, dopo aver trovato in questo ordine Lituania (due volte) e Serbia, devono ora fronteggiare la Francia. Si tratta della rivincita del quarto di finale olimpico di un anno fa, vinto per 76-85 dai transalpini, ma con gli azzurri in partita fino sostanzialmente a un minuto dalla fine. Il primo confronto a livello continentale tra le due formazioni risale sostanzialmente a un’era fa: al primo campionato continentale di Ginevra nel 1935. S’era figli di un altro basket, vinse la Francia 27-29. Gli ultimi confronti sono stati quelli di quest’estate in preparazione, ma è chiaro che tra quelle e un quarto di ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022) Si avvicina il momento del quarto quarto dieuropeo di fila dell’. Dopo Slovenia 2013,2015 e Turchia 2017, stavolta gli azzurri sono in Germania e, dopo aver trovato in questo ordine Lituania (due volte) e Serbia, devono ora fronteggiare la. Si tratta della rivincita del quarto diolimpico di un anno fa, vinto per 76-85 dai transalpini, ma con gli azzurri in partita fino sostanzialmente a un minuto dalla fine. Il primo confronto a livello continentale tra le due formazioni risale sostanzialmente a un’era fa: al primo campionato continentale di Ginevra nel 1935. S’era figli di un altro, vinse la27-29. Gli ultimi confronti sono stati quelli di quest’estate in preparazione, ma è chiaro che tra quelle e un quarto di ...

SkySportNBA : ???'IN FONDOOOOOOOOOOOOO' ?? Il punto esclamativo di Simone Fontecchio ???? Italia-Serbia 94-86: azzurri ai quarti cont… - AndreaVenanzoni : Naturalmente, e con buona pace di Repubblica, la Meloni non ha attaccato l’Europa, ma semplicemente quella visione… - elio_vito : @matteosalvinimi Ne è passato di tempo da quando non tifavi Italia, cosa fa fare la campagna elettorale... - LucianoQuaranta : RT @ITAAirways: ITALIA - SERBIA ?? Un @Italbasket monumentale batte la Serbia (96-84) e vola ai quarti di finale di #EuroBasket. Una vittori… - blogaccioBlog : @LiaQuartapelle Fino sd ora, l'Italia governata dal PD ha contato come il 2 di coppe a briscola. Al servizio degli… -