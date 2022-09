“Io, inviato di una Tv populista, vi racconto come i nostri servizi vengono manipolati per distorcere la realtà” (Di martedì 13 settembre 2022) «Ormai che c’è il Reddito di cittadinanza, perché andare a lavorare?». E, ancora: «Caccia ai Rom». O, piuttosto, «la colpa è dello straniero». Sequenza di mantra che sempre più spesso si rincorrono nei talk show e che danno vita ad azzuffate – più televisive che reali – fra politici di destra e di sinistra. Un racconto sovente in copia carbone, declinato fra campi nomadi in cui trionfa l’estremo lusso o piazze furiose che si scagliano ora contro le tasse, ora contro i migranti o «la dittatura sanitaria». servizi elaborati su tesi precostituite, che rappresentano – soprattutto in periodo di campagna elettorale – un lampante esempio di manipolazione mediatica, e che oggi un insider della televisione populista ha deciso di rivelare con “Caccia al nero. Confessioni di un insider della Tv populista” (Chiarelettere, in ... Leggi su tpi (Di martedì 13 settembre 2022) «Ormai che c’è il Reddito di cittadinanza, perché andare a lavorare?». E, ancora: «Caccia ai Rom». O, piuttosto, «la colpa è dello straniero». Sequenza di mantra che sempre più spesso si rincorrono nei talk show e che danno vita ad azzuffate – più televisive che reali – fra politici di destra e di sinistra. Unsovente in copia carbone, declinato fra campi nomadi in cui trionfa l’estremo lusso o piazze furiose che si scagliano ora contro le tasse, ora contro i migranti o «la dittatura sanitaria».elaborati su tesi precostituite, che rappresentano – soprattutto in periodo di campagna elettorale – un lampante esempio di manipolazione mediatica, e che oggi un insider della televisioneha deciso di rivelare con “Caccia al nero. Confessioni di un insider della Tv” (Chiarelettere, in ...

