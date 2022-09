Intesa sul superbonus, si sblocca in Senato Dl Aiuti bis. Ora si attende il nuovo decreto (Di martedì 13 settembre 2022) Soddisfazione da parte dei presidenti delle commissioni bilancio e Finanze, Pesco (M5s) e D'Alfonso (Pd) per l'accordo sull'emendamento presentato stamattina dal sottosegretario al Mef sul decreto ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 13 settembre 2022) Soddisfazione da parte dei presidenti delle commissioni bilancio e Finanze, Pesco (M5s) e D'Alfonso (Pd) per l'accordo sull'emendamento presentato stamattina dal sottosegretario al Mef sul...

fattoquotidiano : Superbonus, raggiunta l’intesa in Senato sul nuovo emendamento al decreto Aiuti bis: c’è l’ok anche del M5s - petergomezblog : Superbonus, c’è l’intesa in Senato sul nuovo emendamento al dl Aiuti bis: responsabilità solo per chi truffa. M5s:… - Agenzia_Ansa : C'è l'intesa al Senato sul testo riformulato dell'emendamento sul superbonus al dl aiuti bis. Ha l'ok di Palazzo Ch… - sabrinatehilim : RT @LaNotiziaTweet: Il #M5S salva il #Superbonus. Trovata l'intesa al Senato sul dl Aiuti bis. 'È la vittoria di migliaia di imprese, lavor… - Antonel52432350 : RT @LaNotiziaTweet: Il #M5S salva il #Superbonus. Trovata l'intesa al Senato sul dl Aiuti bis. 'È la vittoria di migliaia di imprese, lavor… -