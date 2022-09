Inter, prende forma l'undici anti Viktoria: sciolto il ballottaggio in porta, sale Acerbi. E la sorpresa è in attacco (Di martedì 13 settembre 2022) Simone Inzaghi prepara un altro turnover di coppa: dopo quelle contro il Bayern Monaco, anche a Plzen dovremmo vedere altre rotazioni, a cominciare... Leggi su calciomercato (Di martedì 13 settembre 2022) Simone Inzaghi prepara un altro turnover di coppa: dopo quelle contro il Bayern Monaco, anche a Plzen dovremmo vedere altre rotazioni, a cominciare...

SimoneTogna : Torello #inter, #barella passa a #brozovic che sbaglia. I due vanno dentro. Bare se “la prende” con l’amico: “lo sapevo”. #ChampionsLeague - sportli26181512 : Inter, prende forma l'undici anti Viktoria: sciolto il ballottaggio in porta, sale Acerbi. E la sorpresa è in attac… - Skysurfer72 : RT @myskin_prince: @MarcelloChirico @Skysurfer72 @DAZN_IT @SkySport @AIA_it @AiA Situazione grottesca: l'arbitro prende la decisione giusta… - masolinismo : RT @SimoneTogna: Torello #inter, #barella passa a #brozovic che sbaglia. I due vanno dentro. Bare se “la prende” con l’amico: “lo sapevo”.… - ilwate_r : @Spiaze97 Io non faccio nessuna campagna, e comunque per me,come ho ripetutamente scritto in questi mesi, l'Inter è… -