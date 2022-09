Inter | Lukaku disponibile dopo la sosta

DiMarzio : #Inter, le ultime sull'infortunio di Romelu #Lukaku - serieAnews_com : ????#Inter, Simone #Inzaghi conferma quando rientrerà Romelu #Lukaku ??L'attaccante non ci sarà ancora per la prossi… - cmercatoweb : ?????#ViktoriaPlzenInter, #Inzaghi: “Ho bisogno che tutti siano a disposizione. #Lukaku rientrerà dopo la sosta, poi… - SandroBonomi2 : @FBiasin La dico grossa. A questa Inter è più utile , al momento, di Lukaku. - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: LIVE TMW - Inter, Inzaghi: 'Ho fatto i complimenti ai ragazzi, Lukaku rientra dopo la sosta' -

Dopo la sosta rientreràe di volta in volta sceglierò la coppia d'attacco che entrerà in campo". Quindi, il belga tornerà a disposizione quando l'ospiterà proprio la Roma l'1 ottobre ...In casa del Viktoria Plzen è arrivata la prima vittoria in questa Champions League per l'di Simone Inzaghi . Il tecnico è soddisfatto: "Siamo contenti, perché sapevamo di non poter ..., ...Doveva vincere l'Inter ed i nerazzurri tornano dalla trasferta di Plzen con tre punti fondamentali per continuare a sognare la qualificazione ...L’Inter è scesa in campo nella partita di Champions League contro il Plzen, la gara del secondo turno si è conclusa sul risultato di 0-2 e ha permesso alla squadra di Inzaghi di rilanciarsi in classif ...