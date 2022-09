Inter, il Psg resta in agguato su Skriniar: il piano per il rinnovo (Di martedì 13 settembre 2022) Il Paris Saint-Germain continua a monitorare la situazione relativa a Milan Skriniar, che dovrà trattare il rinnovo di contratto con... Leggi su calciomercato (Di martedì 13 settembre 2022) Il Paris Saint-Germain continua a monitorare la situazione relativa a Milan, che dovrà trattare ildi contratto con...

sportli26181512 : Inter, il Psg resta in agguato su Skriniar: il piano per il rinnovo: Il Paris Saint-Germain continua a monitorare l… - eliamezzano : @igolmar @EnricomariaSala @InterCM16 Mica può dire 'rinnoverò al 100%'. Anche se ci tiene a restare, cercherà di co… - Petsantos05 : Inter, real, city e psg, confia na call ???? - Frank05484048 : @franvanni Senza ironia, il PSG se lo prende a zero può pure aumentare l'ingaggio già proposto e l'Inter non può ma… - cmdotcom : #Inter, a che punto è la trattativa con #Skriniar: la distanza tra le parti, i precedenti in rosa e il #Psg nell’om… -