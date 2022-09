Infortunio Lazzari, esami per l’esterno della Lazio: la situazione (Di martedì 13 settembre 2022) Infortunio Lazzari, esami per l’esterno della Lazio nella giornata di oggi dopo lo stop: le ultime sulla sua situazione l’esterno della Lazio Manuel Lazzari si è presentato questa mattina in Paideia per degli esami strumentali dopo l’infortunato accusato nel match dell’ultima giornata contro il Verona. LA NOTA – «Questa mattina Manuel Lazzari si è sottoposto ad alcuni accertamenti strumentali in Clinica Paideia». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022)pernella giornata di oggi dopo lo stop: le ultime sulla suaManuelsi è presentato questa mattina in Paideia per deglistrumentali dopo l’infortunato accusato nel match dell’ultima giornata contro il Verona. LA NOTA – «Questa mattina Manuelsi è sottoposto ad alcuni accertamenti strumentali in Clinica Paideia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

laziolivetv : #Lazzari in #Paideia dopo l'infortunio. - aangariswant : RT @vocelaziale: PAIDEIA?? Controlli medici per #Lazzari in #Paideia?? Nelle prossime ore saranno valutati l’entità dell’infortunio e i te… - vocelaziale : PAIDEIA?? Controlli medici per #Lazzari in #Paideia?? Nelle prossime ore saranno valutati l’entità dell’infortunio… - pasqualinipatri : Infortunio Lazzari, questa mattina accertamenti in Paideia per il terzino - laziopress : Infortunio Lazzari, questa mattina accertamenti in Paideia per il terzino -