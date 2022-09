Inflazione Usa peggio di stime | Borse accusano il colpo Wall Street verso avvio pesante

(Di martedì 13 settembre 2022) Delusa la speranza degli osservatori che ormai il picco dei prezzi fosse stato raggiunto. Per future Fed Funds possibile rialzo tassi Usa di un punto. L'euro sale a 1,017 dollari, poi ritraccia. Il gas scende sotto i 200 euro al MWh in attesa delle misure Ue contro la crisi energetica

MediasetTgcom24 : Usa, corsa inflazione rallenta meno delle attese: prezzi +8,3% #Usa - CriptovalutaI : Indice #INFLAZIONE AL DI SOPRA?? delle aspettative : ??crolla #Bitcoin insieme a tutte le #crypto ??! ?? 'Dedicato' a… - trading975 : Inflazione USA ed andamento mercato dei Bond - #USIRYY grafico su @TradingView - guiodic : RT @francelenzi: Cala l'inflazione Usa, ma meno delle attese. +8,3% a agosto contro +8.5% di luglio (le attese erano per +8,1%). - 4maipiu4 : RT @VitoLops: Inflazione Usa ad agosto all'8,3%, in calo rispetto all'8,5% precedente ma più alta delle stime (8,1%)...Reazione a caldo dei… -

In rosso i future sui principali indici azionari statunitensi, dopo la diffusione dei dati sull'del mese di agosto: lo scorso mese i prezzi al consumo negli Stati Uniti hanno registrato aumento dello 0,1% su base mensile e una crescita dell'8,3% su base annuale (dall'8,5% di luglio). ...*** Borsa: Europa gira in calo conpeggio di stime, Milano - 0,14% (RCO). 13 - 09 - 22 14:34:15 (0354) 0 NNNNAd agosto, negli Usa l'inflazione è aumentata più del previsto, anche se i prezzi del gas hanno dato un po' tregua ai consumatori ...Wall Street si appresta ad aprire in netto calo dopo la doccia fredda dell'inflazione Usa che ha riportato il sentiment di mercato in modalità risk-off.