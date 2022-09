Industria: morto Riello, ex presidente Confindustria Veneto (Di martedì 13 settembre 2022) Lutto nel mondo dell'imprenditoria veneta. Questa mattina è morto Andrea Riello, 60 anni, presidente di ConfIndustria Veneto da maggio 2005 a gennaio 2009. Riello, presidente e Ceo di Riello Sistemi a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Lutto nel mondo dell'imprenditoria veneta. Questa mattina èAndrea, 60 anni,di Confda maggio 2005 a gennaio 2009.e Ceo diSistemi a ...

