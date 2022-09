Incendi nel sud della Francia, roghi nella regione della Gironda: bruciati oltre mille ettari di vegetazione – Video (Di martedì 13 settembre 2022) Gli Incendi non danno tregua alla Francia, reduce dalla seconda estate più calda mai registrata nel Paese: nonostante temperature un po’ più miti, nuovi roghi si sono sviluppati nella regione sudoccidentale della Gironda. Gli Incendi scoppiati lunedì, hanno divorato oltre mille ettari di terreno e costretto all’evacuazione di più di 500 persone, mentre un Incendio di più piccole dimensioni ha interessato la zona a sud di Bordeaux, vicino Dax, dove le temperature hanno raggiunto i 39°, un record per il mese di settembre. Forti venti ostacolano gli sforzi delle centinaia di vigili del fuoco che tutta la notte sono stati impegnati nel tentativo di spegnere le fiamme, con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Glinon danno tregua alla, reduce dalla seconda estate più calda mai registrata nel Paese: nonostante temperature un po’ più miti, nuovisi sono sviluppatisudoccidentale. Gliscoppiati lunedì, hanno divoratodi terreno e costretto all’evacuazione di più di 500 persone, mentre uno di più piccole dimensioni ha interessato la zona a sud di Bordeaux, vicino Dax, dove le temperature hanno raggiunto i 39°, un record per il mese di settembre. Forti venti ostacolano gli sforzi delle centinaia di vigili del fuoco che tutta la notte sono stati impegnati nel tentativo di spegnere le fiamme, con ...

