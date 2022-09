Inaugurata a Linate la stazione di ricarica Free To X con 10 punti di ricarica a 300 kW (Di martedì 13 settembre 2022) Realizzata in tempo record in estate, è attiva la stazione di ricarica ultra rapida alle porte dell'aeroporto di Linate, con 5 colonnine da 300 kW di potenza, ciascuna con due postazioni di ricarica.... Leggi su dday (Di martedì 13 settembre 2022) Realizzata in tempo record in estate, è attiva ladiultra rapida alle porte dell'aeroporto di, con 5 colonnine da 300 kW di potenza, ciascuna con due postazioni di....

