In Italia sta sparendo l'olio: la siccità devasta territorio ed aziende, famiglie in ginocchio (Di martedì 13 settembre 2022) Con il crollo della produzione nazionale di olive le famiglie del Belpaese devono dire addio a quasi 1 bottiglia su 3 di olio extravergine Made in Italy mentre l'esplosione dei costi mette in ginocchio le aziende agricole e con l'inflazione generata dal conflitto in Ucraina volano sugli scaffali i prezzi al dettaglio. È quanto emerge dal report “2022, la guerra dell'olio Made in Italy” di Coldiretti e Unaprol diffuso in occasione dell'avvio lungo la penisola della raccolta delle olive 2022/2023 in un anno profondamente segnato dai cambiamenti climatici e dai rincari di energia e materie prime che pesano su aziende e famiglie. In via XXIV Maggio 43 presso la sede di Coldiretti a Palazzo Rospigliosi sono state spremute in un vero frantoio, dal vivo, le prime olive di ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) Con il crollo della produzione nazionale di olive ledel Belpaese devono dire addio a quasi 1 bottiglia su 3 diextravergine Made in Italy mentre l'esplosione dei costi mette inleagricole e con l'inflazione generata dal conflitto in Ucraina volano sugli scaffali i prezzi al dettaglio. È quanto emerge dal report “2022, la guerra dell'Made in Italy” di Coldiretti e Unaprol diffuso in occasione dell'avvio lungo la penisola della raccolta delle olive 2022/2023 in un anno profondamente segnato dai cambiamenti climatici e dai rincari di energia e materie prime che pesano su. In via XXIV Maggio 43 presso la sede di Coldiretti a Palazzo Rospigliosi sono state spremute in un vero frantoio, dal vivo, le prime olive di ...

elio_vito : Berlusconi è concavo e convesso, si pone secondo l’interlocutore. Ma ora sta esagerando, per acchiappare voti propo… - LaVeritaWeb : Lo storico Giordano Bruno Guerri?: «L’Italia sta perdendo la sfida della modernità. Serve una destra capace di inno… - sferaebbasta : Quello che è successo a PNB dovrebbe farci riflettere anche se è successo in America. La violenza sta diventato all… - LilKoston : RT @sferaebbasta: Quello che è successo a PNB dovrebbe farci riflettere anche se è successo in America. La violenza sta diventato all’ordin… - forza_italia : RT @LiciaRonzulli: In visita all’Azienda vinicola Nera con molti imprenditori del territorio: chiedono infrastrutture nuove e veloci per fa… -