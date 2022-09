(Di martedì 13 settembre 2022) Un giorno al mese di assenza retribuita per tutte leche soffrono di endometriosi dolorosa. E' la decisione assunta dalla Ormesani, un'di spedizioni di Quarto D'Altino (Venezia), in ...

Agenzia ANSA

Prima di istituire il congedo mestruale, l'- spiega l'amministratore delegato, Martino Ormesani, è stato fatto un sondaggio interno. Le donne dipendenti dell'sono una cinquantina. Per ......ci ha portato a proporre l' eco refitting su barche classiche di tradizioneche hanno anche una preferenza nell'alloggiamento nei posti barca al centro di Venezia '. Il focus dell'... In azienda veneziana congedo mestruale per le dipendenti - Cronaca Ex presidente di Confindustria Veneto, da anni alla guida dell'azienda di famiglia specializzata nel settore delle macchine utensili, dopo aver ...(ANSA) - VENEZIA, 13 SET - Un giorno al mese di assenza retribuita per tutte le dipendenti che soffrono di endometriosi dolorosa. E' la decisione assunta dalla Ormesani, un'azienda di spedizioni di Qu ...