Ilary Blasi, ex fidanzato su Francesco Totti: «Gli ha fatto tante corna» (Di martedì 13 settembre 2022) Ha fatto molto rumore l'intervista di Francesco Totti rilasciata al Corriere della Sera in cui ha svelato la sua versione sull'addio a Ilary Blasi. L'ex calciatore ha rivolto accuse piuttosto pesanti nei confronti dell'ex moglie sostenendo di non essere stato il primo a tradire e che avrebbe avuto, nell'ultimo periodo, diversi uomini. Tra le tante persone che hanno detto la loro c'è anche Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi si è detto pronto a raccontare tutte le verità su Ilary Blasi e Francesco Totti. Sembra non avere dimenticato il diverbio avuto con la conduttrice in una puntata del Grande Fratello Vip 2018. In quell'occasione la Blasi lo accusò di aver diffuso notizie fake circa un presunto ...

