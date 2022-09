Ilary Blasi avrebbe tradito Totti con Cristiano Iovino

(Di martedì 13 settembre 2022), dopo l’annuncio della fine del matrimonio con Francescodello scorso mese, si è dedicata ai tre figli Christian, Chanel ed Isabel insieme ai quali è volata in Tanzania per poi continuare le vacanze stavolta in solitaria, si vocifera che al fianco della conduttrice ci sia un nuovo uomo, Christian. L’intervista rilasciata daal Corriere della sera è ricca di pesanti insinuazioni sui tradimenti di. Secondo quanto riportato dall’ex calciatore, la moglie loin tempi non sospetti con un personal trainer di Milano. L’ex giallorosso ha scelto di non fare nomi, ma l’attenzione del gossip si è concentrata su...

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - oggisettimanale : Totti-Blasi: la depressione, i rolex, Noemi Bocchi... cercavate aggiornamenti sul “divorzio alla romana”? Eccoli qu… - AngoloDV : Rocco Siffredi commenta la separazione tra Ilary Blasi e Totti #gfvip #roccosiffredi #ilary #ilaryblasi… - LSantillo_96 : RT @fulvioabbate: Manca solo l’ingresso di Megan Markle nella vicenda Totti-Blasi. Ma non disperiamo. #Ilary #tottiblasi #Totti #Rolex #Meg… -

La spartizione tra Totti eRaramente una separazione ha fatto più clamore. Eppure dal punto di vista finanziario il possibile divorzio di Francesco Totti enon è fra i più clamorosi di questi anni. Vale infatti circa 30 milioni di euro l'impero mobiliare e immobiliare dell'ex capitano della Roma calcio, e ha un valore non banale anche ciò che ...Il tradimento messo in piazza da Francesco Totti eè l'ennesimo caso di incomunicabilità di coppia. Perché in realtà l'amore vero non esiste: è fuffa. Meglio essere onesti con sé stessi, anziché scegliere la scorciatoia retrograda di ...Alex Nuccetelli, ospite al programma I Fatti Vostri, ha deciso di esprimere il proprio parere su Francesco Totti e Ilary Blasi per cercare di fare chiarezza sulla loro situazione attuale. Essendo amic ...Ilary Blasi e il nuovo retroscena dell'ex fotografo dei vip: "E' andata a Milano per partecipare al compleanno della sua manager" Fabrizio Corona è ...