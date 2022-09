Ilary Blasi, Alessio Padula è il suo amante? Corona sgancia la bomba, arriva a sorpresa il messaggio di Totti (Di martedì 13 settembre 2022) Fabrizio Corona ha sganciato la bomba: a suo dire, il ballerino Alessio Padula sarebbe l’amante di Ilary Blasi! È dunque il giovane artista la causa della rottura tra Totti e l’ormai ex moglie? Leggi anche: Totti e Ilary Blasi, adesso parla Alfonso Signorini: «Noemi Bocchi non vede l’ora di…», frecciatina alla nuova fidanzata di Francesco?... Leggi su donnapop (Di martedì 13 settembre 2022) Fabriziohato la: a suo dire, il ballerinosarebbe l’di! È dunque il giovane artista la causa della rottura trae l’ormai ex moglie? Leggi anche:, adesso parla Alfonso Signorini: «Noemi Bocchi non vede l’ora di…», frecciatina alla nuova fidanzata di Francesco?...

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - FraFede81 : RT @opificioprugna: Ilary Blasi: 'Ho scoperto cose che potrebbero rovinare la vita di 50 famiglie'. E ancora non aveva letto il programma d… - inews__24 : ??? #Totti e Ilary #Blasi continuano a lanciarsi accuse a distanza. Rocco Siffredi consiglia ai due una riconciliazi… - MatteoGusberti : RT @opificioprugna: Ilary Blasi: 'Ho scoperto cose che potrebbero rovinare la vita di 50 famiglie'. E ancora non aveva letto il programma d… -