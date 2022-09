Il volley conquista il pubblico, perché diverte (e vince) più del nostro calcio (Di martedì 13 settembre 2022) Mentre a Torino andava in scena il saloon da western di Juventus e Salernitana, oltre 4 milioni di telespettatori in Italia erano concentrati sugli ultimi punti della nazionale di volley nella finale mondiale contro la Polonia. Un televisore su quattro sintonizzato su Katowice e non sullo Stadium tra Rai e Sky, numeri che hanno premiato la scelta della televisione di Stato di spostare su Rai1 in chiaro la pallavolo dandole la massima vetrina possibile. Un dato d'ascolto quasi da nazionale di calcio, arrivato in coda a una domenica in cui già la Formula Uno da Monza aveva incollato ai teleschermi 4,8 milioni di italiani tra Sky e Now mentre l'Italbasket di Pozzecco (solo in pay e senza trasmissione in chiaro) ne faceva altri 257mila con uno share del 2,4%. Esiste un'Italia, insomma, che non è disposta a ragionare di sport solo guardando al pallone o ... Leggi su panorama (Di martedì 13 settembre 2022) Mentre a Torino andava in scena il saloon da western di Juventus e Salernitana, oltre 4 milioni di telespettatori in Italia erano concentrati sugli ultimi punti della nazionale dinella finale mondiale contro la Polonia. Un televisore su quattro sintonizzato su Katowice e non sullo Stadium tra Rai e Sky, numeri che hanno premiato la scelta della televisione di Stato di spostare su Rai1 in chiaro la pallavolo dandole la massima vetrina possibile. Un dato d'ascolto quasi da nazionale di, arrivato in coda a una domenica in cui già la Formula Uno da Monza aveva incollato ai teleschermi 4,8 milioni di italiani tra Sky e Now mentre l'Italbasket di Pozzecco (solo in pay e senza trasmissione in chiaro) ne faceva altri 257mila con uno share del 2,4%. Esiste un'Italia, insomma, che non è disposta a ragionare di sport solo guardando al pallone o ...

